Компания Hanwha готовится к строительству АПЛ в Филадельфии

Photo : YONHAP News

Южнокорейская компания Hanwha начала подготовку к строительству атомных подводных лодок (АПЛ) и других кораблей, необходимых ВМС США, на своей верфи в Филадельфии. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о плане укрепления американских военно-морских сил Golden Fleet. Как заявил ранее на этой неделе президент судостроительного подразделения Hanwha Defense USA Том Андерсон, верфь обладает ключевыми преимуществами для реализации совместного производства атомных подводных лодок с РК, которую он назвал сильнейшим союзником США. Андерсон сказал, что подготовительная работа включает в себя набор персонала, повышение эффективности производства, инвестиции в производственные мощности и передачу технологий. На вопрос о том, когда именно начнётся производство атомных подводных лодок, Андерсон ответил, что это зависит от того, как Сеул и Вашингтон будут сотрудничать в этом вопросе.