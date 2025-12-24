Администрация президента РК обсудила ситуацию вокруг Coupang

25 декабря администрация президента РК провела экстренное совещание на уровне министров для обсуждения ситуации вокруг платформы электронной коммерции Coupang. Совещание провёл старший советник президента по политическим вопросам Ким Ён Бом. Ранее в тот же день компания Coupang объявила о восстановлении всей личной информации, пострадавшей от утечки, и с помощью криминалистической экспертизы установила личность бывшего сотрудника, ответственного за утечку данных. Он признался в содеянном и подробно рассказал о том, как была получена информация о клиентах. На совещании принято решение передать межведомственную группу по расследованию обстоятельств утечки данных в компании Coupang, которую сейчас возглавляет замминистра науки и информационно-коммуникационных технологий, под управление вице-премьера. Было заявлено, что утечки данных в таких крупных компаниях Coupang оказывают мощное отрицательное влияние на повседневную жизнь населения страны. Поэтому необходимо подготовить комплексные меры по предотвращению подобных ситуаций.