Лидер КНДР распорядился нарастить производство боеприпасов

Photo : YONHAP News

Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын распорядился повысить производство боеприпасов – артиллерийских снарядов и ракет – в связи с «будущим ростом спроса». Об этом сообщает 26 декабря агентство ЦТАК в репортаже о посещении Ким Чон Ыном неназванных «ведущих предприятий военно-промышленного комплекса», где он ознакомился с производством. Северокорейский лидер заявил, что заводы успешно выполнили производственный план. Кроме того, он утвердил планы модернизации предприятий, которые будут вынесены на рассмотрение IX съезда Трудовой партии Кореи в начале следующего года. На прошлой неделе Северная Корея сообщила о проведении испытаний нового типа дальнобойных зенитных ракет в акватории Восточного моря. 25 декабря северокорейские СМИ сообщили о посещении лидером страны верфи, на которой строится атомная подводная лодка водоизмещением 8.700 тонн, способная нести стратегические управляемые ракеты.