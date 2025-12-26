Юг Корейского полуострова охвачен морозами

Photo : YONHAP News

В ночь на 26 декабря всю южную часть Корейского полуострова охватила волна холодного воздуха. Средняя температура по стране составила -10°C. Это самая низкая температура в нынешнем осенне-зимнем сезоне, а ощущаемая температура опускалась из-за сильного ветра до -20°C. Корейская метеорологическая администрация выпустила предупреждение о холодной погоде для северных районов провинции Кёнгидо и восточных районов провинции Канвондо. В 5 часов утра в Инчхоне было -10,5°C, В Кванчжу -5,5°C, в Пусане -4,8°C. Самая низкая температура по стране зафиксирована на вершине Хяннобон в провинции Канвондо -21,3°C, а ощущаемая температура составила там -35,3°C. В дневные часы температура по стране составила от -7°C до +4°C. На побережье провинций Чолла-Намдо и Чолла-Пукто, а также на острове Чечжудо прошёл небольшой снегопад. Прогнозируется, что похолодание продлится до утра 27 декабря.