Спецпрокурор требует 10-летнего тюремного срока для Юн Сок Ёля

Photo : YONHAP News

26 декабря группа специального прокурора Чо Ын Сока потребовала 10-летнего тюремного заключения для бывшего президента Юн Сок Ёля за ряд преступлений, связанных с введением чрезвычайного положения в декабре 2024 года. В ходе заключительного заседания, состоявшегося в Центральном окружном суде Сеула, было заявлено, что бывший президент совершил тяжкое преступление, попытавшись захватить власть, после чего предпринял попытки сокрытия и оправдания своих действий. Бывший президент нарушил права девяти членов кабинета министров, которые не были допущены на совещание для рассмотрения плана объявления чрезвычайной ситуации, уничтожил ряд документов, препятствовал обыску и задержанию. Кроме того, бывший президент обвиняется в том, что он отдал распоряжение о распространении в прессе заявлений, содержащих ложные сведения, а также удалении записей с защищённых телефонов, используемых тогдашними военными руководителями. В обвинительном заключении группа спецпрокурора потребовала для Юн Сок Ёля пять лет тюремного заключения за воспрепятствование его задержанию, три года за нарушение прав членов кабинета министров, распространение ложных сведений в прессе и уничтожение записей, а также два года за фальсификацию документов.