Рост ВРП в третьем квартале составил 1,9%

Photo : Getty Images Bank

Рост валового регионального продукта (ВРП) составил в третьем квартале текущего года в РК 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили 26 декабря в национальном управлении данными, рост ВРП более чем на 1% отмечен впервые с третьего квартала прошлого года благодаря активному экспорту полупроводников, автомобилей и морских судов. Самый высокий рост ВРП отмечен в столичном регионе – 3,2%. Далее следуют юго-восток страны – 1,1%, провинции Чхунчхондо – 1,0%, город Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто – 0,6%. Отрицательный рост зафиксирован лишь в одном регионе – провинциях Чолладо (-1,2%). Рост ВРП в обрабатывающей промышленности составил 3,5%. При этом в столичном регионе достигнут максимальный рост на 7%, а минимальный в провинциях Чолладо - на 0,4%. Рост ВРП сферы услуг составил 2,2%. В столичном регионе его рост составил 3,1%, а на юго-востоке страны – 1,5%. В провинциях Чолладо отмечен отрицательный рост на 0,1%. ВРП строительной отрасли снизился на 7,3%. Спад отмечен во всех регионах. При этом в столичном регионе он составил 14,1%.