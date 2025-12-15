С 29 декабря администрация президента будет работать в Чхонвадэ

Photo : YONHAP News

26 декабря президент РК Ли Чжэ Мён в последний раз переступил порог здания администрации в сеульском муниципальном округе Ёнсан-гу, где встретился за обедом с семьями полицейских и пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей. Согласно сообщению администрации, президентский флаг с двумя фениксами будет спущен в полночь 29 декабря и поднят в исторической президентской резиденции Чхонвадэ. Кабинет главы государства будет находиться в административном здании Ёмингван вместе с кабинетами главных секретарей, главы администрации и начальника управления национальной безопасности. Главное здание, известное своей голубой крышей и расположенное примерно в 500 метрах от здания Ёмингван, будет в основном использоваться для официальных мероприятий. Брифинги для журналистов уже неделю проводятся в пресс-центре Чхонвадэ. Переезд президента в его жилую резиденцию в Чхонвадэ запланирован на начало следующего года.