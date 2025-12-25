КНДР испытала стратегические крылатые ракеты большой дальности

Photo : YONHAP News

28 декабря Северная Корея провела в Жёлтом море испытательные пуски стратегических крылатых ракет большой дальности. Испытания продемонстрировали «абсолютную надёжность и боеготовность стратегических контрнаступательных возможностей Северной Кореи». Ракеты пролетели по заданной траектории в течение 10.199 и 10.203 секунд, поразив заданные цели,- сообщает агентство ЦТАК. Северокорейский лидер Ким Чон Ын, который руководил испытаниями, подтвердил, что «Трудовая партия Кореи и правительство страны приложат все усилия к неограниченному и устойчивому развитию ядерных боевых сил». Ким Чон Ын отметил важность регулярной проверки надёжности компонентов ядерного сдерживания, поскольку Пхеньян «сталкивается с различными угрозами безопасности»,- говорится в сообщении. Южнокорейские военные зафиксировали запуск нескольких ракет из района авиабазы Сунан в окрестностях Пхеньяна 28 декабря около 8 часов утра. В преддверии съезда Трудовой партии Кореи, запланированного на начало 2026 года, лидер Северной Кореи активизировал инспекции военных объектов. 24 декабря он наблюдал за испытаниями новых зенитных ракет большой дальности. 25 декабря северокорейские СМИ сообщили о посещении лидером страны верфи, на которой строится атомная подводная лодка водоизмещением 8.700 тонн, способная нести стратегические управляемые ракеты.