В РК повысилась ожидаемая деловая активность

По данным Торгово-промышленной палаты РК, опубликованным 28 декабря, индекс ожидаемой деловой активности (BSI) на первый квартал 2026 года составил 77 пунктов. Он повысился на 3 пункта по сравнению с четвёртым кварталом текущего года. Показатель ниже ста пунктов говорит об отрицательном прогнозе деловых кругов по поводу их ближайшего будущего. Индекс, который рассчитывается по результатам опроса руководителей 2.208 южнокорейских предприятий по объёму продаж, остаётся ниже ста пунктов 18 кварталов подряд, с третьего квартала 2021 года. Прогноз BSI для предприятий-экспортёров составил 90 пунктов, что на 16 пунктов выше показателя предыдущего квартала. Для производителей косметики он составил 121 пункт, а для производителей полупроводников - 120 пунктов. Прогноз для сектора судостроения составил 96 пунктов, а для пищевой промышленности - 84 пункта. Компании испытывают трудности из-за ослабления национальной валюты и более медленного, чем ожидалось, восстановления внутреннего спроса.