Realmeter: Рейтинг президента РК 53,2%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 53,2% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого со 22 по 26 декабря агентством Realmeter среди 2.009 взрослых жителей страны. 42,2% опрошенных не удовлетворены работой президента. Положительная оценка сократились на 0,2%, а отрицательная не изменилась по сравнению с предыдущей неделей. По итогам отдельного опроса 1.004 южнокорейца, проведённого 24-26 декабря, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 44,5%, увеличившись за неделю на 0,4%. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа составил 35,7%. Это на 1,5% меньше, чем неделю назад. Новая реформистская партия получила 3,8%, Партия инноваций Отечество получила - 3,1%, а Прогрессивная партия – 1,7% голосов респондентов. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,2%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.