У президента РК первый рабочий день в Чхонвадэ

Photo : YONHAP News

29 декабря у президента РК Ли Чжэ Мёна первый рабочий день в исторической резиденции главы государства Чхонвадэ, куда на прошлой неделе переехала его администрация. Утром глава государства провёл краткое совещание со своими главными секретарями, после чего посетил Национальный антикризисный центр. В полночь над Чхонвадэ был поднят президентский флаг с двумя фениксами. Одновременно такой же флаг был опущен над бывшим зданием администрации президента в муниципальном округе Ёнсан-гу. Кабинет главы государства расположен в административном здании Ёмингван вместе с кабинетами главных секретарей, главы администрации и начальника управления национальной безопасности. Главное здание комплекса, известное своей голубой крышей и расположенное примерно в 500 метрах от здания Ёмингван, будет в основном использоваться для официальных мероприятий. Брифинги для журналистов с прошлой недели проводятся в пресс-центре Чхонвадэ. Переезд президента в его жилую резиденцию запланирован на начало следующего года.