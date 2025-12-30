Брансон: РК – основа стабильности в Северо-Восточной Азии

Photo : YONHAP News

РК является основой безопасности в Северо-Восточной Азии, а не просто страной, которая реагирует на угрозы на Корейском полуострове. Об этом заявил командующий вооружёнными силами США на Корейском полуострове генерал Ксавье Брансон, выступая 30 декабря на форуме, посвящённом вопросам альянса РК и США. Он напомнил о том, что новая стратегия национальной безопасности США предусматривает необходимость наращивания Сеулом и Токио потенциала для защиты ключевого периметра обороны в Тихом океане. Географическое положение, высокий уровень развития и профессионализм вооружённых сил, а также зрелость объединённой системы командования придают РК стратегический вес, выходящий далеко за пределы её национальных границ. Кризисы в Северо-Восточной Азии могут развиваться стремительно, а стратегические решения, принимаемые США, РК, Японией и другими партнёрами, неизбежно определят, пойдёт ли регион по пути конфликта или стабильности,- отметил генерал Брансон.