РК поставит оружие Польше на 5,6 трлн вон

Южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace сообщила 30 декабря о подписании контракта с Польским агентством по закупкам вооружений на сумму 5 трлн 600 млрд вон (4 млрд долларов) на поставку ракет для реактивных систем залпового огня Chunmoo CGR-080 с дальностью действия 80 километров. В соответствии с контрактом, ракеты будут производиться на заводе в Польше, а поставки начнутся в 2030 году. Южнокорейские ракеты станут основным боеприпасом для системы Homar-K, польского варианта южнокорейской системы залпового огня Chunmoo. Контракт предусматривает передачу технологий с целью укрепления обороноспособности Польши. Он является продолжением двух предыдущих соглашений, подписанных в 2022 и 2024 годах. Стоимость сделки первого этапа в 2022 году составила 5 трлн 36 млрд вон (3 млрд 700 млн долларов), а второго этапа в 2024 году – 2 трлн 200 млрд вон (1,5 млрд долларов).