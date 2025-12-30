В ноябре число иностранных туристов в РК выросло на 17,3%

Photo : YONHAP News

Как сообщила 30 декабря Корейская туристическая организация, в ноябре в стране побывали 1.596.939 иностранных туристов. Это на 17,3% больше, чем в том же месяце прошлого года, а также на 9,6% больше, чем в ноябре 2019 года, до начала пандемии COVID-19. На первом месте по численности туристы из Китая (378 тысяч человек), далее следуют Япония (363 тысячи), Тайвань (158 тысяч), США (133 тысячи) и Филиппины (60 тысяч). Между тем, туристический поток из Китая восстановился лишь до 74,8% от допандемийного уровня, а число туристов из Японии выросло на 40,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Всего за первые 11 месяцев текущего года РК посетили 17 млн 420 тыс. иностранных туристов, что на 15,4% больше, чем годом ранее. Почти треть из них – 5 млн 90 тыс. человек - составили граждане Китая. Ожидается, что по итогам года общее число иностранных туристов превысит 18 млн 700 тыс. человек.