Возвращение в Чхонвадэ – восстановление демократии

Photo : KBS News

Возвращение администрации президента в историческую резиденцию Чхонвадэ - символическая веха, завершающая «эпоху Ёнсана» и демонстрирующая восстановление демократии. Об этом заявил 30 декабря президент РК Ли Чжэ Мён, открывая еженедельное заседание кабинета министров. Оно прошло в Чхонвадэ впервые после переноса президентской администрации из комплекса зданий министерства обороны в сеульском муниципальном округе Ёнсан-гу. «Эпоха Ёнсана» была омрачена нарушением конституционного порядка,- отметил глава государства. Он имел в виду попытку государственного переворота, предпринятую бывшим президентом Юн Сок Ёлем в декабре прошлого года. В 2022 году Юн Сок Ёль перенёс свою администрацию из Чхонвадэ в Ёнсан-гу. «Мы будем и дальше укреплять политику, в соответствии с которой народ находится в центре государственных дел, и управление страной осуществляется народом»,- добавил Ли Чжэ Мён. Возвращение в Чхонвадэ было одним из его предвыборных обещаний. Страна преодолела беспрецедентный кризис, вызванный попыткой государственного переворота, именно благодаря силе народа. «Мы будем двигаться вперёд к скачку в развитии, который принесёт пользу всем»,- подчеркнул президент.