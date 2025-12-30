Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Кан Хун Сик: Контракт с Польшей – успех в сфере обороны

Write: 2025-12-30 15:00:12Update: 2025-12-31 11:14:58

Кан Хун Сик: Контракт с Польшей – успех в сфере обороны

Photo : YONHAP News

Подписание контракта с Польшей на сумму 5 трлн 600 млрд вон на поставку управляемых ракет для реактивных систем залпового огня Chunmoo – очередной успех в сфере национальной обороны. Кроме того, появился очередной стимул для дальнейшего развития оборонной промышленности. Об этом заявил в социальных сетях глава администрации президента РК Кан Хун Сик. Он напомнил, что контракт подписан 29 декабря в Варшаве в присутствии представителей правительств обеих стран. Кан Хун Сик пояснил, что ранее в этом месяце сделки на экспорт южнокорейских вооружений были подписаны с Эстонией в Северной Европе и Перу в Латинской Америке. Польша стала важным плацдармом для полномасштабного выхода южнокорейского оборонно-промышленного комплекса на европейский рынок. Кан Хун Сик выразил готовность отправиться в любую точку мира, если это поможет укреплению национального благосостояния.
