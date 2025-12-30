Индекс KOSPI завершил 2025 год с доходностью более 75%

Photo : YONHAP News

Главный индекс Корейской биржи KOSPI составил по итогам последних торгов 2025 года 4.214,17 пункта, что на 75,7% выше по сравнению со 2 января, когда индекс завершил торги на уровне 2.398,94 пункта. Как сообщило агентство Yonhap Infomax, нынешний рост – максимальный с 1999 года, когда индекс вырос на 83%. Аналитики прогнозируют продолжение роста KOSPI в 2026 году, ссылаясь на достаточную глобальную ликвидность и меры правительства по стимулированию фондового рынка. Однако сохраняющиеся проблемы, которые касаются прибыльности инвестиций в искусственный интеллект, и неопределённость политики Федеральной резервной системы США, остаются факторами риска. 11 крупнейших южнокорейских брокерских компаний прогнозируют, что в следующем году KOSPI будет находиться в диапазоне от 3.500 до 5.500 пунктов. Наиболее оптимистичный прогноз поступил от компании NH Investment & Securities, которая предсказала, что индекс составит от 4.000 до 5.500 пунктов. Самый пессимистичный прогноз представила компания Hana Securities, установив целевой уровень KOSPI в диапазоне 3.750-4.300.