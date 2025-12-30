Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Экономика

Рост потребительских цен в 2025 году 2,1%, а в декабре 2,3%

Write: 2025-12-31 10:18:14Update: 2025-12-31 11:42:14

Photo : KBS News

Как сообщили в национальном управлении данными, потребительские цены выросли в 2025 году в РК на 2,1% в годовом исчислении, лишь немного превысив целевой показатель Банка Кореи в 2%. Это самый низкий показатель инфляции за последние пять лет. Рост цен в декабре составил 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом сельскохозяйственная, животноводческая и рыболовная продукция подорожала на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Яблоки подорожали на 19,2%, а рис на 18,2%. Цены на услуги выросли на 2,9%, а на нефтепродукты на 6,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Базовая инфляция, не учитывающая изменение цен на продукты питания и энергоносители, которая рассчитывается по методике Организации экономического сотрудничества и развития, составила 2,0% в годовом исчислении. Уровень инфляции, воспринимаемый населением, составил 2,8%.
