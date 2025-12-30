Церемония встречи Нового года состоится на площади Кванхвамун

Photo : YONHAP News

Церемония встречи Нового, 2026 года пройдёт в ночь с 31 декабря на 1 января на площади Кванхвамун в центре Сеула. Как сообщил в столичной мэрии, она станет частью фестиваля медиаискусства «Свет Сеула на площади Кванхвамун-2025», который за две недели привлёк почти 2 миллиона посетителей. В рамках церемонии пройдёт обратный отсчёт времени до наступления Нового года. Он будет транслироваться на девяти огромных цифровых экранах, установленных как на площади Кванхвамун, так и на прилегающих улицах. Динамичные визуальные эффекты обратного отсчёта времени будут чередоваться с медиапрезентациями, вдохновлёнными корейскими культурными мотивами, создавая захватывающее впечатление. В рамках мероприятия пройдут также показы мод в традиционном стиле и выступления известных корейских артистов. Как заявил представитель мэрии Сеула, праздничное мероприятие даёт возможность завершить 2025 год и встретить 2026 год с надеждой и позитивом, объединяя жителей Сеула и иностранных гостей в рамках незабываемого праздника.