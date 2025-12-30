Уязвимые группы населения получат поддержку в зимний период

Photo : KBS News

Правительство РК объявило о ряде мер, направленных на помощь уязвимым группам населения в связи с резким ростом счетов за отопление и электроэнергию в условиях зимних холодов. Меры были обнародованы на экономическом совещании, состоявшемся 31 декабря под председательством министра планирования и финансов Ку Юн Чхоля. Уязвимые группы населения, включая инвалидов, обладателей национальных наград и получателей базовой пенсии, получат скидки на счета за электроэнергию до 16 тысяч вон (11 долларов) в месяц и снижение счетов за газ до 148 тысяч вон (103 доллара) в месяц до марта 2026 года. Кроме того, около 200 тысяч домохозяйств, использующих керосин или сжиженный нефтяной газ, получат дополнительно в среднем 147 тысяч вон (102 доллара), увеличив общую сумму поддержки до 514 тысяч вон (356 долларов) на одно домохозяйство. Правительство также предоставит ваучеры на угольные брикеты на сумму 472 тысяч вон (356 долларов) на каждое домохозяйство, использующее угольные отопительные котлы, и окажет поддержку в замене устаревших отопительных систем в 3 тысячах домохозяйств. Для снижения транспортных расходов малообеспеченных граждан с 1 января 2026 года вводится новая транспортная карта, которая позволит вернуть стоимость проезда на общественном транспорте, превышающую определённую сумму. Для столичного региона это 62 тысяч вон (43 доллара). Также увеличивается ставка возврата средств по K-Pass для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше с существующих 20% до 30%.