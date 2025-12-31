Экспорт РК в 2025 году превысил 700 млрд долларов

Photo : YONHAP News

В 2025 году южнокорейский экспорт впервые превысил отметку в 700 млрд долларов. Он составил 709 млрд 700 млн долларов, увеличившись на 3,8% в годовом исчислении. Об этом сообщили 1 января в министерстве промышленности и торговли. Экспорт полупроводников вырос на 22,2% и достиг рекордных 173 млрд 400 млн долларов. Экспорт автомобилей вырос на 1,7% до 72 млрд долларов, также достигнув исторического максимума, несмотря на влияние американских тарифов. Экспорт биомедицинской продукции вырос на 7,9%, морских судов - на 24,9%, компьютеров - на 4,5%, сельскохозяйственной и рыбной продукции - на 6%, косметики - на 11,8%. Одновременно экспорт нефтехимической продукции сократился на 11,4%, а стали на 9% на фоне глобального переизбытка предложения. Экспорт в США снизился на 3,8%, в Китай на 1,7%. Одновременно поставки в страны АСЕАН выросли на 7,4% , в ЕС на 3%, в страны СНГ на 18,6%, в Индию на 2,9%, на Ближний Восток на 3,8%, в Латинскую Америку на 6,9%. Импорт снизился в минувшем году на 0,02% до 631 млрд 700 млн долларов, что привело к торговому профициту в размере 78 млрд долларов.