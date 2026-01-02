Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Политика

Президент РК обещает поддержать контакты США и КНДР

Write: 2026-01-02 10:51:36Update: 2026-01-02 10:52:25

Сеул будет активно поддерживать потенциальные контакты Вашингтона и Пхеньяна, взяв на себя роль «миротворца», а также продолжит продвигать  межкорейские отношения. Об этом президент РК Ли Чжэ Мён заявил 1 января в новогоднем обращении к народу страны. Он отметил, что Сеул принимает меры по снижению военной напряжённости и восстановлению доверия между Югом и Севером Кореи, а также формирует консенсус с мировым сообществом, включая США и Китай, по вопросам мира и стабильности на Корейском полуострове. «Прочный мир - синоним роста, а надёжная безопасность - движущая сила процветания»,- отметил Ли Чжэ Мён. Он пообещал проводить внешнюю политику на основе  «всеобъемлющего стратегического альянса» с США и «самодостаточной» национальной обороны. Глава государства заявил, что недавнее торговое соглашение Сеула с Вашингтоном помогло снизить экономическую неопределённость. Он выразил надежду на то, что одобрение Вашингтоном программ Сеула по строительству атомных подводных лодок, обогащению урана и переработке отработанного ядерного топлива послужит прочной основой для восстановления экономики страны. Коснувшись внутренней политики, Ли Чжэ Мён заявил, что его администрация откажется от модели роста, сосредоточенной на столичном регионе, перейдя к более сбалансированному и устойчивому развитию в масштабах всей страны. Переход к новой модели развития является «важнейшей стратегией национального возрождения».
