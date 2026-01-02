США обеспокоены поправками в закон РК об интернете

Photo : YONHAP News

Государственный департамент США выразил «серьёзную обеспокоенность» по поводу недавно принятых поправок в Закон РК об информационно-коммуникационной сети. Хотя поправки направлены на борьбу с ложной и сфабрикованной информацией в интернете, в Вашингтоне полагают, что они негативно повлияет на американские онлайн-платформы и подорвут свободу выражения мнений. Об этом заявила помощник госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс в ответ на вопросы агентства Ёнхап. Обновлённой закон вступит в силу в июле нынешнего года. «РК не должна создавать ненужные барьеры для цифровых услуг. США выступают против цензуры и по-прежнему привержены сотрудничеству с РК в целях содействия созданию свободной и открытой цифровой среды для всех», — добавила Сара Роджерс. Она также заявила, что пересмотр может предоставить регулирующим органам полномочия, которые подорвут технологическое сотрудничество.