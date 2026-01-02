Министерство планирования и финансов реорганизовано

Photo : YONHAP News

2 января министерство планирования и финансов РК разделено на два отдельных ведомства, при этом вновь созданный орган взял на себя исключительно бюджетные функции. В рамках реорганизации правительства министерство было разделено на министерство финансов и экономики и планово-бюджетное управление. Реорганизация произошла почти через 18 лет после того, как в 2008 году два ведомства были объединены. «Сейчас перед нами стоят цели, которые необходимо достичь, включая восстановление потенциального роста и превращение этого года в отправную точку для крупного экономического скачка вперёд», — заявил вице-премьер, министр финансов и экономики Ку Юн Чхоль, выступая на церемонии начала работы планово-бюджетного управления. Новое ведомство возглавит опытный экономист Ли Хе Хун, которая работала в Корейском институте развития, трижды избиралась депутатом Национального собрания, была членом специального парламентского комитета по контролю за исполнением бюджета.