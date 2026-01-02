Опрос KBS: Рейтинг президента РК 59%

Photo : KBS News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 59% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого со 29 по 31 декабря телерадиокомпанией KBS среди 1.022 взрослых жителей страны. 31% опрошенных не удовлетворены работой президента. Положительная оценка сократились на 7% по сравнению с результатами опроса, проведённого три месяца назад. Рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 42%, а главной оппозиционной партии Сила народа - 24%. Новая реформистская партия получила 4%, Партия инноваций Отечество - 3%, а Прогрессивная партия – 2% голосов респондентов. На вопрос о том, кандидатов от какой партии респонденты поддержат на местных выборах в июне, 33% назвали Демократическую партию Тобуро, а 23% - партию Сила народа. 38% респондентов не определились с ответом. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.