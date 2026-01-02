Саммит лидеров РК и Китая пройдёт 5 января в Пекине

Photo : YONHAP News

В ходе предстоящего южнокорейско-китайского саммита, который состоится 5 января в Пекине, президент РК Ли Чжэ Мён и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двустороннее экономическое сотрудничество и ситуацию на Корейском полуострове. В повестке предстоящего саммита вопросы практического сотрудничества в таких областях как инвестиции в цепочки поставок, цифровая экономика, экология и изменение климата, гуманитарные обмены, туризм и борьба с транснациональной преступностью. Об этом сообщил журналистам начальник управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Рак. Визит южнокорейского лидера в Китай пройдёт с 4 по 7 января. 6-7 января президент РК посетит Шанхай. Там будут обсуждаться программы совместных мероприятий по случаю 150-летия со дня рождения Ким Гу, корейского борца за независимость, и 100-летия создания временного правительства Кореи, которое работало в Шанхае. Обе даты отмечаются в 2026 году.