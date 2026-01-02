Воспринимаемая инфляция превышает рост цен 5 лет подряд

Photo : YONHAP News

Как сообщили в национальном управлении данными, уровень инфляции, воспринимаемой населением, составил в прошлом году 2,4% в годовом исчислении, что на 0,3% выше, чем рост потребительских цен на 2,1%. Превышение воспринимаемой инфляции над ростом потребительских цен продолжается пять лет подряд, с 2021 года. Это означает, что рост цен на товары, которые потребители покупают ежедневно, превышает официальный рост потребительских цен. Индекс стоимости жизни рассчитывается на основе стоимости 144 товаров с высокой частотой покупок и высокой долей расходов. Индекс потребительских цен рассчитывается на основе 458 товаров. Он отражает общие тенденции цен, включая товары длительного пользования, такие как телевизоры и холодильники, а также услуги, используемые лишь некоторыми категориями потребителей. Нынешний курс национальной валюты, составляющий около 1.400 вон за доллар и стимулирующий рост импортных цен, усиливает ожидания дальнейшего роста инфляционного бремени. В декабре прошлого года цены на нефтепродукты выросли на 6,1%, а на сельскохозяйственную продукцию, продукцию животноводства и морепродукты на 4,1%. Импортная говядина подорожала на 8,0%, скумбрия на 11,1%, бананы на 6,1%, манго на 7,2%, а киви на 18,2%.