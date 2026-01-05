КНДР запустила серию баллистических ракет в Восточное море

Photo : YONHAP News

4 января около 7:50 утра Северная Корея запустила серию баллистических ракет из окрестностей Пхеньяна в направлении Восточного моря. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракеты пролетели около 900 километров и упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. По мнению экспертов, осуществлён запуск баллистических ракет малой дальности с радиусом действия от 300 до 1 тысячи километров. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности, обмениваясь информацией с США и Японией о деталях запуска. Он произошёл в тот день, когда президент РК Ли Чжэ Мён отправился с визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Эксперты рассматривают действия Северной Кореи, предпринятые непосредственно перед южнокорейско-китайским саммитом, как демонстрацию силы. В тот же день управление национальной безопасности администрации президента РК провело экстренное совещание. «Запуск Пхеньяном баллистических ракет представляет собой нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Мы настоятельно призываем Северную Корею прекратить подобные действия»,- говорится в заявлении, принятом участниками совещания. Предыдущий запуск Пхеньяном баллистических ракет имел место 7 ноября прошлого года.