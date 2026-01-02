Президент РК прибыл с визитом в Пекин

Photo : YONHAP News

4 января президент РК Ли Чжэ Мён прибыл в Пекин с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это первая поездка южнокорейского президента в Китай с 2019 года. В первый день визита Ли Чжэ Мён встретился с соотечественниками, проживающими в Китае. 5 января состоится южнокорейско-китайский саммит. Ожидается, что южнокорейский лидер попросит Китай поддержать межкорейский диалог и денуклеаризацию Корейского полуострова. В тот же день в Пекине пройдёт южнокорейско-китайский экономический форум, участники которого обсудят расширение сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, зелёной энергетики, цепочек поставок и туризма. По данным администрации президента РК, стороны подпишут более 10 меморандумов о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в различных областях. На 6 января у южнокорейского президента запланирован обед с премьер-министром Китая Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Во второй половине дня южнокорейский лидер вылетит в Шанхай. Там он посетит историческое место, где во время японского колониального правления располагалось Временное правительство РК. В этом году отмечается столетие его создания. Представители двух стран отметят также 150-летие со дня рождения героя борьбы за независимость Кореи Ким Гу, возглавлявшего временное правительство в Шанхае. 7 января Ли Чжэ Мён посетит мероприятие с участием основателей стартапов из двух стран и вернётся на родину.