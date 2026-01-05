Китай – важный партнёр в деле мира на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

Китай является «очень важным партнёром» в деле мира на Корейском полуострове. Об этом заявил 4 января президент РК Ли Чжэ Мён в ходе встречи с соотечественниками, проживающими в Китае. Южнокорейский лидер выделил роль Китая в сохранении мира в регионе, напомнив, что именно в Пекине с 2003 по 2007 год проходили шестисторонние переговоры, направленные на решение ядерной проблемы Северной Кореи. Ли Чжэ Мён заявил, что его визит «послужит новой отправной точкой для заполнения пробелов в южнокорейско-китайских отношениях, восстановления их нормального состояния и выведения на новый уровень». Он подчеркнул важность расширения экономического сотрудничества с Китаем в новых областях, приведя в пример достижения Китая в сферах финансовых технологий и разработки электромобилей. Если раньше микропыль из Китая каждую весну беспокоила южнокорейцев, то в последние годы южнокорейцы «почти перестали беспокоиться по этому поводу»,- отметил Ли Чжэ Мён. Он назвал эти изменения «огромным прогрессом». Южнокорейский лидер назвал полное восстановление отношений с Китаем одним из своих главных достижений во внешней политике с момента вступления в должность в июне прошлого года.