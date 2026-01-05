КНДР сообщила об испытаниях гиперзвуковых ракет

Photo : YONHAP News

4 января Северная Корея провела испытания гиперзвуковых ракет, которые успешно поразили цели в Восточном море на расстоянии 1.000 километров от места запуска в окрестностях Пхеньяна. Об этом сообщило агентство ЦТАК, уточнив, что испытания проводились в присутствии северокорейского лидера Ким Чон Ына. «Учения по запуску ракет подтвердили выполнение очень важной технологической задачи для национальной обороны. Солдаты-ракетчики продемонстрировали готовность ядерных сил КНДР к отражению агрессии»,- заявил северокорейский лидер. Он отметил также, что КНДР привела свои ядерные силы в «практическое состояние» и подготовила их к «реальной войне». Ким Чон Ын выразил благодарность воинскому подразделению, руководившему учениями, и поздравил с Новым годом всех офицеров и солдат ракетных войск,- сообщает ЦТАК. Южнокорейские военные зафиксировали запуск серии баллистических ракет из окрестностей Пхеньяна в направлении Восточного моря 4 января около 7:50 утра. По оценке объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, ракеты пролетели около 900 километров.