Ли Чжэ Мён: РК поддерживает принцип «единого Китая»

Photo : YONHAP News

Позиция РК в отношении соблюдения принципа «единого Китая» остаётся неизменной. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён в интервью китайскому телеканалу CCTV. «Я могу с уверенностью сказать, что я сам уважаю «единый Китай», и что мир и стабильность очень важны для Северо-Восточной Азии, включая отношения между двумя берегами Тайваньского пролива»,- подчеркнул южнокорейский лидер. Он отметил, что принципы внешней политики, взаимно согласованные Сеулом и Пекином при установлении дипломатических отношений в 1992 году, остаются в силе и продолжают служить «основными руководящими принципами» двусторонних отношений. «РК и Китай высказывают единое мнение по большинству исторических, экономических и геополитических проблем. Мир и стабильность в Северо-Восточной Азии, наряду с взаимным уважением и общим процветанием, являются жизненно важными задачами»,- добавил Ли Чжэ Мён. Конфликты в регионе никоим образом не пойдут на пользу национальным интересам РК,- добавил он.