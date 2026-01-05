Realmeter: Рейтинг президента РК 54,1%

Photo : KBS News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 54,1% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 29 декабря по 2 января агентством Realmeter среди 2.025 взрослых жителей страны. 41,4% опрошенных не удовлетворены работой президента. Положительная оценка повысилась на 0,9%, а отрицательная сократилась на 0,8% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам отдельного опроса тысячи южнокорейцев, проведённого с 31 декабря по 2 января, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 45,7%, увеличившись за неделю на 1,2%. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа составил 35,5%. Это на 0,2% меньше, чем неделю назад. Новая реформистская партия получила 3,7%, Партия инноваций Отечество - 3%, а Прогрессивная партия – 1,4% голосов респондентов. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,2%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.