Культура

Королевские дворцы и гробницы посетили около 18 млн человек

Write: 2026-01-05 14:07:15Update: 2026-01-05 14:17:50

Photo : YONHAP News

В 2025 году королевские дворцы и гробницы династии Чосон в Сеуле посетили в общей сложности 17.805.664 человека, что на 12,8% больше, чем в 2024 году. Как сообщили 5 января в Корейском управлении по охране культурного наследия, это максимальная годовая посещаемость за всю историю ведения учёта. Дворец Кёнбоккун, крупнейший из королевских комплексов Сеула, привлёк наибольшее количество посетителей — 6 млн 890 тыс. человек. Это 38,7% общего числа посетителей всех королевских дворцов и гробниц. Далее следуют дворцы Чангёнгун – 3 млн 560 тыс. человек, Токсугун – 2 млн 220 тыс. человек и Чхандоккун - 1 млн 600 тыс. человек. Королевские дворцы и гробницы Сеула посетили в прошлом году 4 млн 270 тыс. иностранцев, что на 34,4% больше, чем в 2024 году. При этом во дворце Кёнбоккун иностранцы составили 40,4% от всех посетителей, а в королевском святилище Чонмё - 16,8%.
