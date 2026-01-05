Президент РК призывает активизировать сотрудничество с Китаем

Photo : YONHAP News

РК и Китаю необходимо расширять сотрудничество в областях искусственного интеллекта (ИИ), косметики и товаров культурного назначения, поскольку именно эти области станут новым прорывом в развитии двусторонней торговли. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 5 января в Пекине на южнокорейско-китайском бизнес-форуме. «РК и Китай — это корабли, которые плывут по одному морю в одном направлении. Две страны помогали друг другу расти, благодаря взаимосвязанным промышленным цепочкам поставок, и возглавляли мировую экономику»,- отметил Ли Чжэ Мён. Он добавил, что настало время «проложить новый путь», поскольку глобальная торговая среда быстро меняется, технологии развиваются быстрыми темпами, а цепочки поставок становятся всё более непредсказуемыми. «Если мы будем полагаться только на инерцию, мы можем упустить важные поворотные моменты»,- отметил южнокорейский лидер. «Нам необходимо вывести сотрудничество на новый уровень с помощью будущих технологий, таких как ИИ, которые могут углубить взаимодействие как в производстве, так и в сфере услуг», — сказал он. В бизнес-форуме приняли участие около 600 представителей обеих стран.