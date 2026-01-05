РК и Китай договорились полностью восстановить отношения

Photo : YONHAP News

РК и Китай поддерживают дружеские связи на протяжении тысячелетий, разделяя общую историю потери суверенитета и борьбы за независимость. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён в ходе встречи с председателем КНР Син Цзиньпином, состоявшейся 5 января в Пекине. Он отметил также, что его администрация продолжит расширять равноправное сотрудничество с Китаем в областях, непосредственно влияющих на повседневную жизнь людей в обеих странах. «Я буду прилагать усилия для превращения нашего стратегического партнёрства в необратимую тенденцию времени»,- сказал южнокорейский лидер, выразив желание работать вместе с Си Цзиньпином над открытием нового этапа развития двусторонних отношений. «Я буду работать вместе с Китаем над поиском жизнеспособных альтернатив для установления мира на Корейском полуострове, чтобы обе страны могли совместно внести свой вклад в мир, являющийся основой процветания и роста»,- сказал Ли Чжэ Мён. Председатель КНР выразил согласие с необходимостью дальнейшего развития двусторонних отношений посредством более тесного взаимодействия в условиях меняющегося геополитического ландшафта. «Обе страны несут важную ответственность за обеспечение регионального мира и содействие глобальному развитию, разделяя широкие общие интересы»,- сказал Си Цзиньпин. Он заявил также, что Сеул и Пекин «должны сделать правильный стратегический выбор, совместно противостоять протекционизму, практиковать подлинную многосторонность, вносить вклад в продвижение сбалансированного и упорядоченного многополярного мира и всеобщей, инклюзивной экономической глобализации». После окончания саммита лидеры двух стран приняли участие в церемонии подписания 14 меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству в вопросах торговли, технологий, охраны окружающей среды и других областях.