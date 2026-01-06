РК и Китай подписали 15 документов о сотрудничестве

Photo : YONHAP News

По окончании двустороннего саммита, состоявшегося 5 января в Пекине, президент РК Ли Чжэ Мён и председатель КНР Си Цзиньпин присутствовали на церемонии подписания документов по вопросам сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Были подписаны в общей сложности 15 документов, в том числе, 14 меморандумов о взаимопонимании. Они предусматривают расширение сотрудничества в торговле, в сферах научно-технических инноваций, цифровых технологий, защиты интеллектуальной собственности, безопасности пищевых продуктов, изменения климата и транспорта. Кроме того, подписан сертификат о передаче Пекину объекта китайского культурного наследия, находящегося в РК. Это пара каменных львов эпохи династии Цин, приобретённых в 1933 году Фондом культуры и искусства Кансон. В администрации южнокорейского президента подчеркнули, что возвращение китайского культурного наследия на родину стало важным шагом, который послужит импульсом для расширения и углубления сотрудничества между двумя странами.