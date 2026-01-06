Shinsegae и Alibaba договорились о расширении экспортных каналов

Photo : YONHAP News

Южнокорейская Shinsegae Group и китайская платформа электронной коммерции Alibaba International договорились совместно расширить возможности зарубежного экспорта для ведущих южнокорейских производителей, чтобы вывести их продукцию на глобальный рынок. 5 января в Пекине стороны подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление партнёрства и расширение рынка трансграничной электронной коммерции в формате онлайн-экспорта. В рамках соглашения южнокорейские компании представят качественные товары, отобранные Shinsegae Group, на международных рынках через собственные платформы Alibaba. В течение пяти лет планируется достичь годового объёма транзакций в сфере экспорта более 1 триллиона вон (690 млн долларов). Планируется поэтапное расширение рынка на более чем 200 стран и регионов, где присутствует Alibaba. В соответствии с договорённостями Shinsegae Group займётся выявлением конкурентоспособных отечественных товаров, а Alibaba International предоставит свои глобальные платформы для распространения этих товаров.