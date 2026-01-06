Перейти к меню Перейти к нужному тексту

МИД РК рассмотрел меры защиты соотечественников в Иране

Write: 2026-01-06 11:44:58Update: 2026-01-06 11:45:22

Photo : YONHAP News

5 января министерство иностранных дел РК провело совместное видеосовещание с главами дипломатических представительств в странах Ближнего Востока. Его участники рассмотрели меры защиты соотечественников в Иране на фоне роста антиправительственных протестов в этой ближневосточной стране. Совещание проходило под председательством директора департамента по делам зарубежных корейцев и консульским вопросам Юн Чжу Сока, который призвал дипломатов, присутствовавших на совещании, внимательно следить за развитием событий. Он дал указание сотрудникам посольства РК в Иране проводить постоянные проверки безопасности южнокорейских граждан и подготовить планы действий на случай ухудшения ситуации. Беспорядки в Тегеране происходят в рамках растущих протестов против повышения стоимости жизни. Сообщается, что в ходе демонстраций погибли более десяти человек, сотни людей получили ранения или были арестованы.
