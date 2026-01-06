Президент РК встретится с руководством Китая

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён, находящийся с государственным визитом в Китае, встретится 7 января с представителями высшего руководства страны. На первую половину дня запланирована встреча с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, который считается третьим по счёту лицом в структуре государственной власти Китая. Затем в планах южнокорейского лидера беседа и совместный обед с премьер-министром КНР Ли Цяном, занимающим второе место в иерархии власти. Ожидается, что в ходе переговоров с Ли Цяном будет обсуждаться формирование новой модели экономического сотрудничества между Сеулом и Пекином. Вечером президент РК отправится в Шанхай, где запланирован совместный ужин с первым секретарём Шанхайского городского комитета КПК Чэнь Цзинином, которого в Китае рассматривают в качестве одного из возможных будущих руководителей страны. В ходе встречи, как ожидается, будут обсуждаться контакты на уровне местных органов власти, а также сохранение исторических объектов, связанных с движением за независимость Кореи, которые находятся в Шанхае.