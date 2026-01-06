Восстановление связей РК и КНР - необратимая тенденция

Photo : YONHAP News

Восстановление связей между Сеулом и Пекином должно стать необратимой тенденцией. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён в ходе состоявшейся 6 января в Пекине встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном. Встреча Ли Чжэ Мёна и Ли Цяна, второго по значимости лидера Китая, состоялась на следующий день после саммита с председателем КНР Си Цзиньпином. «Нынешний год должен стать первым годом полного восстановления южнокорейско-китайских отношений»,- отметил южнокорейский лидер. «Я надеюсь, что две наши страны будут расширять взаимовыгодное сотрудничество в соответствии с меняющимися временами, содействовать миру и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, вместе двигаться вперёд по пути прагматизма и общего процветания»,- добавил он. Ли Цян заявил в ответ, что Китай ценит отношения с РК. Он готов укреплять стратегическое взаимодействие и политическое взаимное доверие.