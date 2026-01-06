Президент РК завершает визит в Китай

Photo : KBS News

7 декабря – заключительный день четырёхдневного государственного визита президента РК Ли Чжэ Мёна в Китай. Накануне он прибыл в Шанхай, где встретился за ужином с первым секретарём Шанхайского городского комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Цзинином. Далее в программе визита – участие в южнокорейско-китайском форуме венчурных стартапов. Южнокорейский лидер встретится с молодыми предпринимателями из двух стран, работающими в сферах технологических инноваций. Затем он посетит музей, расположенный в здании, в котором в годы японской колониальной оккупации работало временное правительство Кореи. В этом году исполняется 100 лет со дня его создания. Кроме того, Ли Чжэ Мён почтит память Ким Гу, возглавлявшего временное правительство в Шанхае. В ходе саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшимся 5 января в Пекине, Ли Чжэ Мён отметил наличие у РК и Китая общей истории. Он напомнил, что обе страны утратили национальный суверенитет и боролись за независимость. Вечером 7 января президент РК вернётся на родину.