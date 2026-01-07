Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Ли Чжэ Мён: РК и Китай должны развивать дружеские отношения

Write: 2026-01-07 10:53:07Update: 2026-01-07 15:47:09

Photo : YONHAP News

Дружеские отношения между народами РК и Китая по-настоящему важны. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён в ходе состоявшегося 6 января совместного удина с первым секретарём Шанхайского городского комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Цзинином. Он подчеркнул, что построение добрососедских, дружественных отношений имеет важное значение для решения экономических проблем, а «необоснованные и ненужные недоразумения» препятствуют развитию двусторонних отношений. «Необходимо свести к минимуму эти недоразумения и поощрять доброжелательность между нашими народами»,- отметил южнокорейский лидер. Выразив надежду на то, что его визит поможет вывести двусторонние отношения на новый уровень, Ли Чжэ Мён заявил, что экономическое сотрудничество должно стать главным приоритетом среди многих областей потенциального взаимодействия, включая культуру, внешнюю политику, военное дело и обмены между людьми.
