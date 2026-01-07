В Оксфордский словарь добавлены новые корейские слова

Photo : YONHAP News

В Оксфордский словарь английского языка добавлены восемь новых слов, связанных с корейской культурой. Ими стали «bingsu» (빙수) — ледяной десерт, «jjimjilbang» (찜질방) — корейская баня, «ajumma» (아줌마) — обращение к женщине среднего возраста, «korean barbecue» — барбекю по-корейски, «officetel» (오피스텔) — офисно-жилое помещение и другие. Как сообщила профессор Чо Чжи Ын с факультета азиатских и ближневосточных исследований Оксфордского университета, консультант корейской части Оксфордского словаря, добавленные слова получили широкое распространение благодаря влиянию корейской волны Халлю. Оксфордский словарь английского языка публикуется с 1884 года, являясь одним из наиболее авторитетных языковых словарей. В настоящее время он функционирует как онлайн-платформа с возможностью мгновенного поиска. Примечательно, что корейская лапша записана как «ramyeon» (라면), в отличие от ранее добавленного японского слова «ramen» (라멘), а японское слово «ama» (아마), обозначающее женщин-ныряльщиц за морепродуктами, внесено в словарь наравне с корейским аналогом «haenyeo» (해녀).