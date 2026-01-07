Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Банк Кореи прогнозирует рост занятости в частном секторе

Photo : YONHAP News

В соответствии с прогнозом Банка Кореи, опубликованным 7 января, занятость в стране в этом году возрастёт на 150 тысяч человек. При этом не менее 60 тысяч новых рабочих мест придётся на частный сектор. По предварительным подсчётам, в прошлом году занятость увеличилась на 180 тысяч человек, при этом в частном секторе создано 50 тысяч рабочих мест. Рост числа рабочих мест в частном секторе оставался вялым с 2024 года из-за спада в строительном секторе, но с третьего квартала 2025 года наблюдаются признаки восстановления. Эксперты Банка Кореи считают, что занятость в частном секторе более тесно связана с внутренним потребительским спросом и базовой инфляцией, чем общая занятость. Рост занятости в частном секторе в этом году будет выше прошлогоднего благодаря улучшению внутреннего спроса. Между тем, создание новых рабочих мест в государственном секторе снизило в последние годы общий уровень безработицы на 0,1-0,2%.
