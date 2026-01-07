Медицинские расходы жителя РК в течение жизни 246,5 млн вон

Photo : KBS News

По данным Института исследований медицинского страхования, опубликованным 7 января, медицинские расходы на одного жителя страны в течение жизни составляют в среднем 246 млн 560 тыс. вон (170.130 долларов). Эта сумма включает расходы, покрываемые государственным и частным медицинским страхованием, а также расходы, на которые не распространяются страховые льготы. В 2004 пик медицинских расходов приходился на возраст 71 год и составлял 1 млн 720 тыс. вон (1.186 долларов). В 2023 году этот возраст повысился до 78 лет, а медицинские расходы увеличились в 2,6 раза, составив 4 млн 460 тыс. вон (3 тыс. долларов). Женщины тратят на лечение больше мужчин. Их расходы на лечение за всю жизнь в среднем составляют 214 млн 740 тыс. вон (148.400 долларов), что на 32 млн 110 тыс. вон больше, чем у мужчин – 182 млн 630 тыс. вон (126 тыс. долларов). Такая разница объясняется тем, что женщины живут в среднем на 5,8 года дольше мужчин