Ли Чжэ Мён: Отношения РК и Китая должны развиваться спокойно

Photo : YONHAP News

Отношения между РК и Китаем должны развиваться спокойно без предвзятости и эмоций. В основе их развития должны лежать принципы взаимного уважения и приоритета национальных интересов. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён 7 января на обеде в Шанхае с южнокорейскими журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Китай. Когда отношения действительно взаимовыгодны, нет необходимости конфликтовать друг с другом. Сегодня двум странам нужно конкурентное сотрудничество, а не просто конкуренция,- отметил южнокорейский лидер. Он напомнил, что в ходе нынешнего визита в Китай состоялись серьёзные и ответственные дискуссии по поводу недавно возникших проблем в цепочках поставок, в вопросах мира на Корейском полуострове и региональной стабильности. «Этот визит, похоже, принёс больше результатов, чем ожидалось. Две страны достигли значительного прогресса в общении и нашли способы мирного урегулирования потенциальных конфликтов»,- заключил Ли Чжэ Мён.