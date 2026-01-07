Подростки РК смотрят контенты более 3 часов в день

Photo : KBS News

Южнокорейские подростки в возрасте от 10 до 19 лет проводят за просмотром контентов в гаджетах более трёх часов в день, причём особенно заметен рост просмотров коротких видео. Такие данные опубликовал 7 января Корейский фонд поддержки прессы, подведя итоги опроса, который проводило агентство Gallup Korea с июня по сентябрь прошлого года среди 2.674 учащихся с 4-го класса начальной по 3-й класс старшей школы. По результатам исследования, 95,1% респондентов пользовались онлайн-видеоплатформами в течение последней недели. При этом среднее время просмотра контентов составило 200,6 минут (3 часа 20 минут) в день. Среди тех, кто активно смотрел видео, этот показатель увеличивается ещё на 10 минут в день. Наиболее популярными контентами оказались игры (63,9%), музыка, концерты и танцы (50,6%), а также кулинария и еда (40,6%). Наиболее популярными платформами являются Instagram Reels (37,2%), YouTube (35,8%), YouTube Shorts (16,5%), TikTok (8,0%) и Naver Clip (1,3%).