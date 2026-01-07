Президент РК завершил визит в КНР и вернулся на родину

Photo : YONHAP News

Вечером 7 января президент РК Ли Чжэ Мён и первая леди Ким Хе Гён вернулись на родину по завершении четырёхдневного государственного визита в Китай. 5 января он встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Южнокорейский лидер попросил китайского руководителя сыграть посредническую роль в решении вопросов Корейского полуострова, включая ядерную программу Пхеньяна. Были также затронуты вопросы двустороннего экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. 6 января Ли Чжэ Мён встретился с премьер-министром Китая Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, с которыми обсудил пути развития связей между двумя странами. Кроме того, президент РК принял участие в бизнес-форуме в Пекине вместе с руководителями крупнейших южнокорейских и китайских компаний. В Шанхае Ли Чжэ Мён встретился за ужином с первым секретарём городского комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Цзинином и принял участие в южнокорейско-китайском форуме венчурных стартапов. Кроме того, он посетил музей, расположенный в здании, в котором в годы японской колониальной оккупации работало временное правительство Кореи. В этом году исполняется 100 лет со дня его создания.