KIS: В 2026 году ситуация в экономике улучшится

Photo : YONHAP News

В 2026 году рост южнокорейской экономики составит 1,8%. Улучшению ситуации будет способствовать рост производства полупроводников, однако неравномерный рост отдельных отраслей сохранится. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства Korea Investors Service (KIS), опубликованном 7 января. Агентство прогнозирует замедление роста экспорта, поскольку в полной мере начнут проявляться последствия американских импортных пошлин. Позитивными факторами для экономики, помимо роста полупроводниковой отрасли, останутся рост оборонной и судостроительной промышленности, а также смягчение денежно-кредитной политики правительства и восстановление внутреннего спроса. С другой стороны, нефтехимическая, аккумуляторная, строительная и металлургическая сферы могут столкнуться с трудностями. Что касается курса национальной валюты, то корейская вона останется слабой по отношению к доллару в течение всего года,- считают эксперты агентства.